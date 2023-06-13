Кількість загиблих через удар по Кривому Рогу зросла до 10

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області зросла до 10, ще 28 осіб отримали поранення; 14 червня оголошено днем жалоби у місті. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Станом на 13.00 - десять людей загинули, одна перебуває під завалами, 28 поранених, з них 12 у лікарнях міста в середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.

Рятувальна операція триває" , - заявив Вілкул.

14 червня у Кривому Розі оголошено днем жалоби