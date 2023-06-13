За два роки тіньова частка у нафтогазовій галузі зменшилася вдвічі

Тіньова частка в динаміці за роками у нафтогазовій галузі має тенденцію до зниження. Про це йдеться в аналітичній роботі фахівців Інституту соціально-економічної трансформації з питань податкової та митної політики, аналітичного центру CASE-Ukraine та Економічної експертної платформи, повідомляє Ділова столиця.

"Для оцінки повноти оподаткування акцизним податком палива, яке виробляється та імпортується в Україну, можна використовувати енергетичний баланс України (у розрізі продуктів), який щорічно публікується Державним комітетом статистики України в порівнянні з оцінкою загального споживання палива на підставі оцінки середнього пробігу транспортних засобів. Останній енергетичний баланс було опубліковано за 2020 рік.

Враховуючи це, аналіз та розрахунок тіні базово проведено за підсумками 2020 року, а оцінки тіньової частки за 2021 та 2022 роки отримані на основі обсягів роздрібного продажу палива порівняно цих років з 2020 роком, наданих ДПС” , — зазначають автори.

В рамках аналітичної роботи були зіставлені дані щодо сплати податків при роздрібному продажу найбільших АЗС України:

Як свідчать розрахунки — тіньова частка в динаміці за роками у нафтогазовій галузі має тенденцію до зниження, з 27% у 2020 році до 11% у 2022 році. Автори уточнюють, що ці оцінки слід розглядати як попередні. Уточнені оцінки можна буде зробити щодо надходження митної статистики щодо постачання в Україну автомобільного палива із сусідніх країн з березня по грудень 2022 року.