В офісі Зеленського озвучили кінцеву мету контрнаступу

Кінцевою метою українського контрнаступу є звільнення всіх територій країни станом на 1991 рік. Це стосується зокрема Донецька, Луганська, а також Криму. Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю CNN, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, деякі контрнаступальні дії вже продовжуються, проте швидких результатів очікувати не потрібно. Чиновник зазначив, що Україні може знадобитися багато місяців, щоб досягти своєї мети.

"Кінцева мета контрнаступальної кампанії – відвоювати всі території, включаючи Крим" , – зазначив він.

Жовква нагадав, що це не перший контрнаступ української армії, але при цьому він, як зазначається, "не буде останньою контрнаступною операцією".

Заступник голови ОП зазначив, що якщо Україна хоче досягти успіху, їй потрібна допомога західних партнерів, щоб постачати більше артилерії та боєприпасів.