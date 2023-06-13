В ООН обговорюють створення агентства зі спостереження за ШІ, подібного до МАГАТЕ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підтримав пропозицію деяких керівників штучного інтелекту щодо створення міжнародного органу зі спостереження за ШІ, подібного до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомляє Економічна правда.

Технологія генеративного ШІ, яка може створювати прозу з текстових підказок, захопила громадськість після того, як ChatGPT був запущений шість місяців тому, і став додатком, що швидко розвивається.

Також ШІ став предметом занепокоєння через його здатність створювати підроблені зображення та іншу дезінформацію.

"Дзвоники тривоги щодо останньої форми штучного інтелекту – генеративного ШІ – оглушливі. І вони найгучніші від розробників, які його створили. Ми повинні сприймати ці попередження всерйоз" , – сказав Гутерріш журналістам.

Генсек ООН оголосив про плани розпочати до кінця року роботу над консультативним органом високого рівня зі штучного інтелекту, який регулярно переглядатиме механізми управління штучним інтелектом та даватиме рекомендації щодо того, як вони можуть узгоджуватися з правами людини, верховенством права та спільним благом.

"Я був би прихильним до ідеї, що ми могли б мати агентство штучного інтелекту... на зразок того, що сьогодні міжнародне агентство з атомної енергії" , - додав Гутеріш.

За його словами, така модель може бути дуже цікавою, але зазначив, що її можуть створити тільки країни-члени, а не Секретаріат ООН.