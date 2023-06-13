Дерусифікація: У Харкові більше не буде парку Горького

Міська рада Харкова перейменувала вулиці пов'язані з радянським минулим на честь загиблих українських захисників. Тепер у місті будуть вулиці імені загиблих героїв Георгія Тарасенка, Дмитра Коцюбайла, Олега Громадського, Владислави Чорних, а замість парку Горького – Центральний парк культури та відпочинку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська – командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" – легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних" . – повідомив Терехов.

За словами мера, імена українських героїв варті того, щоб бути увічненим у пам'яті людей назавжди.

Терехов додав, що харків'янам, які мають житло на вулицях із новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

Крім того, парк Горького перейменували на Центральний парк культури та відпочинку: "Саме ця назва вже давно прижилася серед харків'ян".

За його словами, всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць та скверів ухвалені депутатами міської ради одноголосно.