У Херсонській області виявили холерну та кишкову палички
Після підриву дамби Каховської ГЕС у воду потрапили пально-мастильні матеріали та отрутохімікати. Нині у Херсонській області фахівці фіксують випадки холери та кишкової палички, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
Про це розповів начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко.
"Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок", - розповів Павленко.
Він додав, що разом з ними аналізи робить також СЕС (санепідемстанція, - ред.), яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже під водою опинилось чимало населених пунктів, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій.
"Ми досліджуємо воду з хімії, а вони (фахівці санепідемстанції, - ред.) - з біології", - сказав представник Держекоінспекції.
Павленко наголосив, що воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.
"Питання в іншому - як вона (вода, - ред.) буде сходити. Там ґрунти дуже важкі, ще й засолені. У нижніх горизонтах присутній гіпс", - додав представник Держекоінспекції.