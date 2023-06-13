В уряді створили нову посаду з питань відновлення України

Кабінет міністрів України створив нову посаду віцепрем'єр-міністра з питань відновлення. Це дасть змогу якісно підійти до планування проєктів і програм відбудови, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Працюємо також над створенням архітектури відновлення. В Уряді створено посаду віце-прем'єр-міністра з питань відновлення. Утворено відповідне Міністерство та Державне агентство" , - йдеться у заяві.

Зазначається, що у бюджеті сформували спеціальний Фонд подолання наслідків агресії. Шмигаль пояснив, що програма відновлення є пріоритетом для держави й усіх нас.

"Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про продовження цієї роботи: ми створюємо у 8 міністерствах та 12 регіонах посади заступників із відновлення" , - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, наявність такої посади дасть змогу якісно підійти до планування проектів і програм відбудови, а також формує додаткову відповідальність, прозорість і підзвітність для відбудови України.