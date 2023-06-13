Ворог щодня підриває дамби там, де контратакують ЗСУ — Міноборони

Російські окупанти тепер регулярно підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України Владислав Дудар.

"Вони наразі щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди" , - сказав представник Міноборони.

Як зазначив Дудар, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

Він наголосив, що наслідки цих дій поки що не масштабні, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ. Проте це відбувається регулярно.