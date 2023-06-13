"Нова пошта" хоче видавати посилки в магазинах та аптеках

"Нова пошта" шукає партнерів серед магазинів, кав’ярень та аптек для відкриття нових пунктів прийому та видачі оплачених посилок до 10 кг, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Це спрощений формат відділення, в якому клієнти можуть відправити вже упаковані посилки або отримати вже оплачені, з оголошеною вартістю до 5000 грн. Фінансові послуги будуть доступні виключно через мобільний додаток або сайт.

Для компанії це можливість швидко збільшити мережу і надавати послуги там, де зручно клієнтам. Своєю чергою партнери можуть збільшити потік клієнтів на своїх точках і, відповідно, продати більше товарів і послуг.

Також "Нова пошта" обіцяє видавати партнерам винагороду за кожну посилку. Компанія забезпечує логістику і технологічну сторону: надає транспорт, технічні засоби, програмне забезпечення, маркетингові матеріали, а також проводить навчання співробітників партнера.

"Нова пошта" почала тестувати такий формат у 2022 році, зараз уже відкрито 190 таких точок.