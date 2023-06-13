РФ все ще не дала гарантій безпеки для евакуації з лівобережжя Херсонщини — ООН

Росія досі не надала гарантії безпеки команді ООН, яка планує вирушити на тимчасово окупований берег Херсонської області для допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в заяві гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун.

Браун підкреслила, що ООН продовжує взаємодіяти з урядами України та РФ, щоб отримати доступ до всіх мирних жителів, які постраждали від наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

"З операційної точки зору, наші човни, співробітники та матеріали готові до відправлення. Проте РФ ще не надала гарантій безпеки, необхідних для переправи на лівий берег річки Дніпро, включаючи до міста Олешки. Ці гарантії потрібні для безпеки нашої команди та для запобігання додатковим ризикам для людей, яким ми хочемо допомогти" , — пише координатор.

Також, за її словами, ООН продовжить надавати життєво необхідну допомогу в районах, які контролює Україна, і докладатиме всіх зусиль, щоб дістатися до людей, які постраждали від затоплення.

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна надала ООН гарантії безпеки для виправляння їхньої місії з евакуації людей.

Також, за його словами, Міжнародний комітет Червоного Хреста працює на правому березі Дніпра, але щодо лівого берега до Росії звернулася тільки ООН.

Каховська ГЕС — що відомо про підрив

У ніч на вівторок, 6 червня, війська РФ підірвали Каховську ГЕС, яку контролювали понад рік. Міста і села нижче по Дніпру затопило повністю або частково.

Президент Володимир Зеленський на терміновому засіданні РНБО доручив провести евакуацію з районів ризику і забезпечити водою всі міста і села, які отримували воду з Каховського водосховища. Він назвав російський теракт на Каховській ГЕС найбільшою рукотворною екологічною катастрофою в Європі за десятки років.﻿

Підтоплено десятки населених пунктів, на правому березі Дніпра загинули десять осіб. Кількість жертв на лівобережжі Херсонської області точно не відома.

Українським військовим і волонтерам також вдається проводити евакуацію з лівобережжя. Росіяни атакують човни з цивільними.