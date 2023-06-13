Кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг знову зросла

Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних", - написав Лисак.

За його словами, пошуково-рятувальна операція завершена. Наразі триває розбір конструкцій.

Як повідомлялося, у Кривому Розі з-під завалів складу приватного підприємства раніше вилучили тіла шістьох людей. Ще четверо людей загинули внаслідок влучання по житловому будинку.

14 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби.