Кількість загиблих внаслідок атаки на Кривий Ріг знову зросла
Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних", - написав Лисак.
За його словами, пошуково-рятувальна операція завершена. Наразі триває розбір конструкцій.
Як повідомлялося, у Кривому Розі з-під завалів складу приватного підприємства раніше вилучили тіла шістьох людей. Ще четверо людей загинули внаслідок влучання по житловому будинку.
14 червня у Кривому Розі оголошено день жалоби.