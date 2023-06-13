У Мелітополі і неподалік пролунали вибухи − мер

Вдень 13 червня пролунали вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі та у селищі Михайлівка Запорозької області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив законний мер Мелітополя Іван Федоров.

"У поки що окупованому Мелітополі продовжує розквітати літня бавовна. Гучний одиничний вибух близько пів години тому чули мешканці на півночі міста. А за годину до цього глухий вибух мелітопольці чули у центрі", — повідомив він.

Пізніше Федоров повідомив, що 5 потужних вибухів пролунали у Михайлівці. Він зазначив, що деталі уточнюються.

Окупанти про вибухи нічого поки не повідомляли.