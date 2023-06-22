УПЦ МП відмовилася передати державі майно Лаври — Кабмін

Українська православна церква Московського патріархату відмовилася підписати акти про передання державі майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, міністерська комісія з приймання-передавання держмайна завершила роботу. Заповідник спрямував УПЦ акт приймання-передавання державного майна (який мали підписати протягом трьох робочих днів), а також вимогу про передання ключів до всіх 79 об'єктів, указаних в акті.

"Маємо констатувати, що термін завершився, і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи" , – написав Ткаченко.

Наразі Мінкульт чекає на рішення Господарського суду Києва, який розглядає відмову УПЦ повернути Лавру заповіднику, додав він.

5 червня спеціальна комісія Мінкульту завершила роботу на території Києво-Печерської лаври та повернула у користування держави 79 об'єктів.