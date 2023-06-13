Путін про цілі війни: Вони змінюються, але не змінюються
Російський диктатор Володимир Путін зробив суперечливу заяву про цілі нападу Росії на Україну: вони одночасно і змінюються, і не змінюються, повідомляє Українська правда.
Про це Путін заявив на зустрічі з "воєнкорами".
"Вони (цілі повномасштабного вторгнення, - ред.) змінюються відповідно до поточної ситуації, але загалом, звичайно, нічого ми міняти не будемо", — сказав російський президент.
Путін додав, що цілі РФ в Україні мають для нього "фундаментальний характер".
Крім того, узурпатор російської влади заявив, що питання демілітаризації України продовжує стояти "в практичному плані".