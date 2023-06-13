Путін про цілі війни: Вони змінюються, але не змінюються

Російський диктатор Володимир Путін зробив суперечливу заяву про цілі нападу Росії на Україну: вони одночасно і змінюються, і не змінюються, повідомляє Українська правда.

Про це Путін заявив на зустрічі з "воєнкорами".

"Вони (цілі повномасштабного вторгнення, - ред.) змінюються відповідно до поточної ситуації, але загалом, звичайно, нічого ми міняти не будемо" , — сказав російський президент.

Путін додав, що цілі РФ в Україні мають для нього "фундаментальний характер".

Крім того, узурпатор російської влади заявив, що питання демілітаризації України продовжує стояти "в практичному плані".