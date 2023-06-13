Удар по Кривому Рогу: ракета потрапила в склад із запасами води

Під час ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч проти 13 червня одна з ракет потрапила в склад з бутильованою водою, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

За словами Клименка, ракета влучила в склад з бутильованою водою. На складі цілодобово працювало близько 25 людей. Продукцію розвозили в усі куточки України, зокрема й у Херсонську область.

Він також додав, що одна ракета влучила в житловий будинок.

"Одна ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок – було повністю знищено пожежею два поверхи. Ми також констатували знищення перекриттів між першим і другим поверхами — там 4 жертви: молода сім’я 22-ох років, одна літня людина і одного чоловіка, приблизно 30 років, ми зараз ідентифікуємо" , — сказав очільник МВС.

У ніч на 13 червня російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок удару загинули 11 мирних мешканців.