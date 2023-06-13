Кличко: для Києва куплять до 250 модульних бетонних укриттів

Найближчими днями в столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення, повідомляє Українська правда.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Протягом 3-5 днів Департамент муніципальної безпеки КМДА спільно з Головним управлінням ДСНС України у місті Києві та головами районних адміністрацій столиці мають визначитися з кількістю необхідних для міста модульних наземних укриттів та місцями їх встановлення, повідомляє очільник міста.

Таке рішення ухвалили 13 червня на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами Кличка, наразі йдеться про придбання і встановлення 200-250 модульних бетонних укриттів. На це місто виділить 300 млн грн.

Глави районів також мають надати інформацію щодо необхідності встановлення таких модулів на територіях шкіл та дитсадків, де відсутні підземні укриття.