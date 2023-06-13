Російські чиновники стали пити набагато більше - росЗМІ

З появою новин про майбутній український контрнаступ у російській владі почали більше випивати. Про це пише російське видання "Верстка", поспілкувавшись з представниками Кремля, парламенту, постпредів та регіональної влади.

За словами співрозмовників медіа, на державних банкетах норма алкоголю тепер розраховується по півтори-дві пляшки на людину, хоча раніше це була лише одна пляшка вина або горілки. Чиновники п'ють "багато і все впереміш": горілку "Царську", коньяк "Багратіон", вина виробництва "Усадьбы Дивноморское" (її асоціюють з Володимиром Путіним), та дорогі Remy Martin Louis XIII Grande Champagne та Château Margaux. Закуповувати алкоголь з-за кордону вони, зрозуміло, не припинили, кажуть джерела.

З березня 2023 року — особливо після появи новин про український контрнаступ, а також ордер на арешт Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової — чиновники та представники еліти почали віддавати перевагу міцним напоям. На застілля, "навіть яке з дамами", тепер обов'язково купують "значну кількість пляшок коньяку, горілки та віскі", стверджує один зі співрозмовників видання.

"І найстрашніше — навіть жінки почали пити, не соромлячись, найвищі. Нещодавно спостерігав таку п'янку з нагоди повернення представників влади нафтових регіонів до столиці" , — каже одне з джерел.