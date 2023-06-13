Під Бахмутом ЗСУ знищили десятки окупантів, двох взяли у полон

Упродовж доби Сили оборони на Бахмутському напрямку знищили 53 окупантів, 118 зазнали поранень, двох взяли в полон, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"За цю добу на Бахмутському напрямку інтенсивність боїв була менша – одне боєзіткнення відбулося. Проте ворог вражав так само активно нас ствольною артилерією та РСЗВ. 418 разів наніс удари, здійснив один авіаналіт.

У ході нанесення ударів Силами оборони було знищено 53 окупантів, 118 зазнали поранень, двох взято в полон. Також знищено 4 склади з боєприпасами і 3 автомобілі, які підвозили боєприпаси" , - повідомив речник.

За його словами, на Бахмутському напрямку активність ворога суттєво зменшилась. Якщо раніше нормою було від 15 до 30 боєзіткнень щодоби, то зараз їх кількість в рази скоротилась.

Коментуючи ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку, Череватий відзначив, що всі атаки ворога упродовж доби були відбиті.

"Ворог тут намагався атакувати 7 разів наші позиції, 505 разів наносив артилерійські удари, 7 авіанальотів здійснив. Всі атаки ворога були безрезультатними. В ході їх відбиття 27 окупантів знищено, 75 поранено. Знищено бронетехніку ворога. Зокрема, БТР-80, БМП, міномет, одну протитанкову гармату "Рапіра" і 2 БПЛА" , - поінформував речник, додавши, що на цьому напрямку ворог намагається бути активним, однак внаслідок грамотної оборони та проведення розвідувальних заходів Сили оборони знають про наміри ворога та попереджують їх.

Водночас речник зауважив, що ворог розуміє значення Бахмуту, тому надсилає сюди першочергово десантні підрозділи, коли є ризик втрати позицій.

Відповідаючи на питання, куди окупанти перекидають свої сили з Херсонщини після підриву Каховської ГЕС, Череватий зазначив:

"Ми спостерігаємо за ротаційними процесами, вони ще тривають. Ми подивимось певний час, щоб верифікувати і зрозуміти динаміку пересувань, проте чітко бачимо, що на Бахмутському напрямку вони в першу чергу роблять ставку на повітряно-десантні підрозділи".