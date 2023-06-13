Путін вперше відреагував на рейди добровольців у Бєлгородській області

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація з рейдами в Бєлгородській області нібито пов'язана з бажанням України відволікти окупаційні сили з "найважливіших напрямків", пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це він заявив на зустрічі з "воєнкорами".

"Проблема є, пов'язана з бажанням відволікти сили та засоби на цей бік, відвести частину підрозділів з тих напрямків, які вважаються найважливішими та критичними з погляду можливого наступу Збройних сил України" , - сказав він.

Диктатор заявив, що РФ потрібно зміцнювати кордон. За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко".

При цьому Путін додав, що Україна ще має можливість обстрілювати РФ зі своєї території.

Для вирішення цієї "проблеми" диктатор пропонує підвищувати ефективність контрбатарейної боротьби, але, за його словами, це не означає, що "прильотів" не буде.

Так, диктатор заявив, що якщо "прильоти" продовжуватимуться, то РФ має розглянути "питання створення на території України "санітарної зони", щоб Збройні сили не змогли дістати на територію РФ.

Путін також додав, що загалом у країні нема потреби вводити воєнний стан.