Київський суд заборонив УПЦ МП служити в Лаврі — Ткаченко

Сьогодні, 13 червня, Господарський суд міста Києва заборонив Українській Православній Церкві користуватися майном Києво-Печерської лаври, зокрема, проводити там богослужіння, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Слухання відбулося за позовом УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про усунення перешкод для церкви у користуванні майном, (а саме у доступі та здійсненні богослужінь).

Представники Чоловічого Монастиря УПЦ МП не прибули на засідання та подавали клопотання про перенесеення, які були відхилені судом, як необгрунтовані.

Суд, дослідивши матеріали справи, прийняв рішення про відмову в задоволенні позовних вимог УПЦ МП.