Лукашенко розмріявся про удари російською ядерною зброєю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що матиме контроль над ядерною зброєю, яку на території країни розмістить Росія, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, російська влада розмістить ядерну зброю на території Білорусі вже найближчими днями. Він також розповів, що у Білорусі є засоби для розміщення ракет великої дальності, якщо це коли-небудь знадобиться.

Водночас російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Путін повідомив, що зброю буде розміщено після того, як спеціальні сховища для її розміщення будуть готові. Орієнтовно, це 7-8 липня.

При цьому він заявив, що контроль над нею буде належати РФ.

Переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі

В кінці травня цього року голови Міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Згідно до нього, РФ передасть Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

В ЄС засудили такі плани РФ, зазначивши, що таке рішення порушить зобов'язання, взяті на себе Росією в Будапештському меморандумі. Згідно з ним Білорусь мала ліквідувати всю наявну ядерну зброю.