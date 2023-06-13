Обстріл Кривого Рогу: родини загиблих отримають матеріальну допомогу

Влада Дніпропетровської області виділить родинам загиблих внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Кривому Розі матеріальну допомогу у розмірі 300 тисяч гривень, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

Про це заявив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Найбільше горе - це 11 втрачених життів. Завтра у місті день жалоби.Родини загиблих можуть розраховувати на матеріальну допомогу від області - 300 тисяч гривень" , - написав Лисак.

Наразі на місці ракетного удару працюють рятувальники, комунальники, волонтери. Розгорнули гуманітарні місії міжнародні благодійні організації. Також Працює пункт, де приймають заяви про пошкоджене майно.

"Після експертиз розумітимемо, чи можна відновити понівечену багатоповерхівку. Поки в будівлях поряд закривають плівкою та дерев'яними плитами вибиті вікна. Всі забезпечені їжею і меддопомогою" , - додав глава ОВА.

Обстріл Кривого Рогу

Російські військові вночі 13 червня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Вони запустили по місту шість ракет.

Окупанти поцілили по житловій п'ятиповерхівці та приватному підприємству. Через атаку загинуло 11 людей.

Через ворожий обстріл у Кривому Розі також було пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти, в яких були заблоковані люди. Шахтарів вже врятували.