Нічна атака: у Хмельницькій області пошкоджено житлові будинки

Російські окупанти сьогодні, 13 червня, вночі пошкодили будинки мирних жителів Хмельницької області внаслідок чергової атаки, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Хмельницької ОВА.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО. Відбулося падіння уламків, якими було пошкоджено шість житлових цивільних будинків. Ушкодження незначні" , - розповіли у відомстві.

Там уточнили, що внаслідок інциденту постраждалих чи загиблих немає. При цьому на місці працюють усі служби.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти намагалися вкотре завдати ударів територією України. Для цього вони використовували крилаті ракети та дрони-камікадзе "Шахед".﻿ Українські військові змогли збити 10 із 14 ракет і один з чотирьох безпілотників.