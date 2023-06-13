Путін заявив, що чекає кінця контрнаступу і "має плани"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у нього є плани "різного характеру" на ведення війни, однак спочатку потрібно дочекатися закінчення контрнаступу, в який пішла Україна, повідомляє Українська правда.
Про це Путін сказав на зустрічі з так званими "воєнкорами".
Його запитали, як далеко піде Росія у війні проти України "цього разу", до яких кордонів.
"Все буде залежати від потенціалів, які складуться на момент закінчення цього так званого контрнаступу. Це ключове питання", — сказав Путін.
При цьому диктатор упевнений, що українські війська зараз "мають катастрофічні втрати".
"У нас є плани різного характеру залежно від тієї ситуації, яка складеться тоді, коли ми вважатимемо за потрібне щось робити", — додав він.