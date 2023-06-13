Винищувачі НАТО в Естонії тричі піднімалися для перехоплення літаків РФ

Винищувачі НАТО в Естонії цими вихідними тричі піднімалися для перехоплення російських військових літаків біля повітряного простору країн Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в повідомленні Повітряного командування НАТО.

У повідомленні зазначають, що для винищувачів Королівських повітряних сил Британії, які вилітають на патрулювання з території Естонії, вихідні видалися "активними" через необхідність тричі вилітати на рутинні перехоплення російських літаків.

"Працюючи спільно з літаками Фінляндії, Португалії, Румунії та партнерської Швеції, вони супроводжували літаки, які не дотримувалися міжнародних норм безпеки польотів" , – зазначають у повідомленні.

Кількість та моделі перехоплених російських літаків не уточнюють.