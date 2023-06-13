Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу постраждали 36 людей — ОВА

Внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу постраждало 36 людей, з яких 12 - в лікарні, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Кривому Розі на вечір маємо 36 постраждалих від ракетних ударів. З них 12 – у лікарні, десятеро – "важкі" , - написав він.

Внаслідок атаки, 11 людей загинули, з-поміж них і 17-річний хлопець.

Крім того, впродовж дня російські військові двічі вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Осколкове поранення отримала 35-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома.

Пошкоджені 4 багатоповерхівки, бібліотека та газопровід.

Як повідомлялося, в ніч на 13 червня російські війська атакували Кривий Ріг шістьма крилатими ракетами. Загинуло 11 людей – четверо внаслідок влучання по житловому будинку, семеро – на складі приватного підприємства.