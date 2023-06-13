Трамп прибув до суду до Майамі, його формально заарештували

Колишній президент США Дональд Трамп у вівторок прибув до будівлі федерального суду міста Маямі у штаті Флорида, де його формально арештували у справі про неналежне поводження із секретними документами, повідомляє Європейська правда.

Після прибуття до суду Трампа взяли під варту й помістили під арешт – у його випадку це формальна процедура, яка передує оголошенню обвинувачень суддею, тому на нього не вдягали наручників і не робили "фото для арешту" (mugshot).

Presidents Trump Arrival at the Federal Courthouse Court House in Miami #TrumpIndicment pic.twitter.com/32z3v36a9i — Jennifer Lynn Lawrence (@JenLawrence21) June 13, 2023

Суд заборонив будь-яку трансляцію, а також фото- й відеозйомку під час слухання, але очікується, що експрезидент США не визнає себе винним за жодним із пунктів звинувачення. Після цього з нього знімуть арешт, а потім він має виступити перед своїми прихильниками на анонсованому заході.

Біля будівлі суду в Маямі зібрались кількасот прихильників колишнього президента, які вигукували гасла й тримали плакати на його підтримку; були також і ті, хто виступає проти нього.

"This is an election interference" spoke @LauraLoomer outside of Miami Federal Court "If he wins he can pardon himself"



Trump is scheduled to be arraigned later today pic.twitter.com/oeCGuI2AAo — Oliya Scootercaster ???? (@ScooterCasterNY) June 13, 2023

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

В обвинувальному акті Мін’юсту США вказано, що Трамп зберігав у своїй приватній резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида документи, пов’язані з оборонним та збройним потенціалом США та іноземних країн, ядерної програми США, військових вразливостей США та союзників, а також планів на випадок нападу на США.

Трамп став першим американським експрезидентом, якому оголосили федеральні кримінальні звинувачення. Це вже друга кримінальна справа, де він фігурує: раніше цього року прокурор округу Манхеттен у Нью-Йорку висунув Трампу звинувачення в незаконному фінансуванні передвиборної кампанії.