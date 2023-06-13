Україна підготує резолюцію Генасамблеї ООН про спецтрибунал для РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 13 червня, провів нараду, присвячену створенню спецтрибуналу для військово-політичного керівництва країни-терориста Росії за злочин агресії проти України, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський наголосив, що трибунал потрібен для відновлення справедливості та покарання агресора, який розв’язав неспровоковану війну проти України. Він нагадав, що російські окупанти в Україні вдаються до найважчих форм агресії - незаконної анексії, убивств, тортур, зґвалтувань, геноциду, знищення цивільної інфраструктури.

"Без покарання РФ за злочин агресії світова архітектура безпеки буде зруйнована й більше жодна країна не почуватиметься захищеною" , — цитує президента пресслужба.

Глава держави доручив розробити проєкт резолюції Генасамблеї ООН про необхідність створити спеціальний міжнародний трибунал, який «був би скоординований з позицією партнерів України». Учасники зустрічі також домовилися проаналізувати механізм формування трибуналу, за якого країни-партнери підписуватимуть відповідну угоду, а інші держави зможуть підтримувати роботу трибуналу та визнавати його рішення.

У себе в Telegram Зеленський написав, що в нараді брали участь представники Офісу президента, Кабміну, Верховної Ради та Офісу генпрокурора.