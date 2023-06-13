США взаємодіють з Україною у встановленні обставин знищення Каховської ГЕС — Держдеп

Сполучені Штати взаємодіють з українською стороною в процесі встановлення повної картини знищення греблі Каховської ГЕС, а також в інших питаннях та рекомендують не сприймати за чисту монету все, що кажуть росіяни, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

"Ми абсолютно довіряємо Україні" , - відповів представник Держдепу на запитання щодо взаємодії Вашингтона й Києва в питанні Каховської ГЕС.

Він також зазначив, що позиція американської сторони щодо знищення греблі поки не змінилася, а також, що Сполучені Штати продовжують вивчати ситуацію.

"Але я відзначу, що очевидною є одна річ – це те, що гребля розташована на території, яку Росія окупувала, і де Росія утримувала контроль над греблею" , - зауважив представник Держдепу.

Крім того, Міллер відповів на прохання прокоментувати заяви президента РФ про «значні втрати» української сторони під час контрнаступальних дій.

"Я думаю, було зрозуміло навіть до початку цього конфлікту, що не можна сприймати все, що говорить Володимир Путін за "чисту монету" і вважати це "святою правдою" , - зазначив речник зовнішньополітичного відомства США.

У цьому контексті він також зауважив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами продовжать забезпечувати Україну необхідною допомогою для успіху контрнаступу та посилення довгострокових оборонних можливостей.