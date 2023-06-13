Зеленський обговорив з Гроссі мінімізацію ризиків аварії на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі. Однією з тем обговорень стали ризики аварії на Запорізькій АЕС, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Президент вкотре наголосив, що єдиним способом уникнути аварії на Запорізькій АЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення українського контролю над станцією.

"Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно зробити для мінімізації ризиків та недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього" , - уточнюють у відомстві.

Окупація Запорізької АЕС

Нагадаємо, російські окупанти змогли встановити свій контроль над Запорізькою АЕС у перші тижні повномасштабного вторгнення в Україну. З того часу вони розміщують на території станції свою військову техніку, влаштовують провокації та обстрілами відключають ЗАЕС від зовнішнього живлення.

Нещодавно росіяни підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього рівень води в Каховському водосховищі, за допомогою якого відбувається охолодження реакторів станції, почав знижуватися.