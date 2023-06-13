Жителя Чехії видворять із Праги за спроби зірвати прапор України

Житель Чехії намагався зірвати прапор України в місцевому музеї. Його засудили до умовного терміну, а також постановили видворити з Праги на рік, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в рішенні Окружного суду Праги.

Ярослав Попелка, який у середині березня закликав зірвати український прапор із Національного музею на антиурядовій демонстрації в Празі, був засуджений до чотирьох місяців умовно.

Також його засудили до півтора року випробувального терміну. При цьому йому заборонили перебувати в Празі протягом 18 місяців.

Суддя Єва Швіглерова заявила, що Попелка намагався підбити натовп, щоб вони всі увірвалися до музею і тим самим вчинили злочин.

Прокурор повідомив, що Попелка підбурював натовп увірватися в будівлю Національного музею і зняти прапор України, який вивішували на знак солідарності з країною, що зіткнулася з російською агресією.

Позиція Попелки

Попелка заявив сьогодні суду, що він і його група вважають неприйнятним вивішування прапора іноземної держави в Національному музеї.

За його словами, цей символ турбує багатьох, а спроби прибрати його він пов'язав зі своєю думкою про те, що Україна несе відповідальність за вторгнення військ Варшавського договору в Чехословаччину 1968 року. Він також висловив намір продовжити спроби зняти прапор із будівлі. Однак водночас він заявив, що не хоче жодного насильства.

Суд призначив йому умовний термін, а також заборонив перебувати у Празі протягом року.