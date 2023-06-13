Міноборони закуповує дрони відповідно до потреб ЗСУ – Маляр

Міністерство оборони України закуповує дрони військового призначення відповідно до потреби, яку формують ЗСУ, повідомляє Армія Інформ.

Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, потреби для війська формуються з тих замовлень, які надходять з підрозділів.

"Нині такі потреби повністю закриті. Все обладнання постачається, всі контракти є" , — підкреслила вона.

Також Ганна Маляр зазначила, що майже 100 відсотків потреб у БПЛА військового призначення закриваються за рахунок вітчизняного виробника.