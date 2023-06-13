Міноборони закуповує дрони відповідно до потреб ЗСУ – Маляр
Міністерство оборони України закуповує дрони військового призначення відповідно до потреби, яку формують ЗСУ, повідомляє Армія Інформ.
Про це в етері телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, потреби для війська формуються з тих замовлень, які надходять з підрозділів.
"Нині такі потреби повністю закриті. Все обладнання постачається, всі контракти є", — підкреслила вона.
Також Ганна Маляр зазначила, що майже 100 відсотків потреб у БПЛА військового призначення закриваються за рахунок вітчизняного виробника.
"Що стосується придбання інших видів дронів, тут діють інші процедури. Все, що нам не замовили Збройні сили України, ми придбати не можемо. Самостійно міністерство оборони не ініціює закупівлі — так передбачено законодавством", — наголосила Маляр.