США вивчають можливість конфіскації активів РФ для відновлення України — Мінфін

США, їхні союзники та партнери розглядають варіанти того, як можна потенційно використовувати російські активи для відновлення. Їх хочуть спрямувати на відновлення України після закінчення війни, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Міністр прокоментувала розроблювану ініціативу, спрямовану на надання адміністрації президента США Джо Байдена повноважень для конфіскації російських активів. Далі вони мають передаватися в міжнародний цільовий фонд для відновлення України.

"Ми працюємо над цим питанням із союзниками і партнерами в G7. Наразі більшість активів РФ знаходяться не в Сполучених Штатах" , - сказала Єллен.

За її словами, вкрай важливо, щоб будь-які подальші кроки країни робили шляхом ретельних консультацій між собою в рамках скоординованого підходу.

"Ми беремо участь у цих обговореннях. Ми працюємо над тим, щоб точніше визначити, де саме розташовані ці активи" , - відповіла міністр.

Також вона додала, що уряд США вивчає низку кроків, які країна може зробити в рамках чинних повноважень. Єллен сподівається, що члени Конгресу допомагатимуть їй у цьому важливому питанні.

Конфіскація активів Росії

Генеральний прокурор США Меррік Гарленд у лютому вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.

Також заступник генерального прокурора США Ліза Монако заявляла, що зусилля Європи щодо заморожування активів Центрального банку Росії та використання цих коштів на відновлення України заслуговують на підтримку.

Сьогодні стало відомо, що Європейський союз наближається до погодження детального плану щодо використання заморожених російських активів для реконструкції України.

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