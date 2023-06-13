Більше 60 населених пунктів залишаються підтопленими — Шмигаль

Наразі підтопленим внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС залишається 61 населений пункт в Херсонській та Миколаївській областях, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Внаслідок російського теракту на Каховській ГЕС підтопленими залишаються 30 населених пунктів у Херсонській області та 31 населений пункт у Миколаївській, водночас спостерігається зниження рівня води в Дніпрі" , — зазначив голова уряду.

За його словами, з районів підтоплення евакуйовано понад 3700 осіб.