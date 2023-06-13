РФ перекинула на аеродром Бердянська 20 гелікоптерів — супутникові знімки

Російська армія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 13 червня, які є в розпорядженні проєкту "Схеми", повідомляє Радіо Свобода.

Загалом на окупованому аеродромі Бердянська станом на 13 червня перебувають щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. Двадцять з них з’явились на летовищі нещодавно – це підтверджують супутникові знімки за 31 травня.

За допомогою двох авіаційних експертів, «Схемам» вдалось ідентифікували моделі гелікоптерів. А саме:

5 вертольотів Ка-52;

9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;

13 вертольотів Ка-29.

"Більшість гелікоптерів – це для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до поля бою", – розказав у коментарі журналістам "Схем" авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

"Судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ – "робота по заявках" – неможлива" , – повідомив військовий експерт Михайло Жирохов.

За словами Жирохова, російські гелікоптери, які базуються на летовищі у Бердянську, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

13 червня представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив, що українські військові досягають успіху в наступальній операції на Бердянському напрямку.

За його словами, у ході ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до одного кілометра, а площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів.