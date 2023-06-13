Зеленський: На фронті є рух уперед, необхідні інтенсивні дії

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили посувають позиції російських загарбників на різних ділянках фронту, а задля звільнення окупованих територій необхідні інтенсивні дії, повідомляє Українська правда.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям" , — сказав Зеленський.

Президент відзначив, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ, які стоять на Бахмутському напрямку. Тут на різних ділянках є рух уперед. "Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!" – підкреслив Зеленський.

Також підрозділи ОСУВ "Таврія" в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги окупанта посувають фронт уперед.

Крім того, Зеленський відзначив морпіхів 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-ту окрему механізовану бригаду, 128-му окрему гірсько-штурмову бригаду, десантників "Сімдесятдевʼятки", артилеристів 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ".