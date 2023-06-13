Люксембург визнав Голодомор геноцидом українського народу
Палата депутатів Люксембургу у вівторок ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомляє Європейська правда.
Текст ухваленої резолюції про визнання Голодомору в Україні геноцидом на сайті парламенту Люксембургу наразі не наводиться.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав історичне рішення люксембурзьких депутатів.
Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.
Протягом весни до такого кроку вдалися, серед іншого, нижня палата парламентів Бельгії, парламент Ісландії та верхня палата французького парламенту, а також парламент Словенії і Палата громад Британії.