Удар по Кривому Рогу: Зеленський повідомив нові подробиці

В одній з ракет, яка вдарила по Кривому Рогу, було близько 50 компонентів іноземного виробництва, що свідчить про здатність Росії обходити санкції, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Якщо взяти одну з ракет, що вдарили по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній, переважно мікроелектроніка, — вироблені в інших країнах" , — сказав він.

Голова держави зазначив, що представники України зустрілися з дипломатами відповідних держав та передали перелік компаній їхніх країн, які постачають Росії компоненти для виробництва озброєння.

"Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обдурити світ, теж у всіх у світі є. Ми чекаємо на висновки і швидкі дії, які зупинять ракетний терор" , — підкреслив президент.

Зеленський додав, що експортний контроль за критичними елементами має бути посилено.