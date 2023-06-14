За яких умов США можуть передати ЗСУ ракети ATACMS - посол

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що з кінця травня у Вашингтоні "змінили тональність", коментуючи можливу передачу Києву далекобійних ракет ATACMS. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Page, повідомляє Європейська правда.

"Якщо раніше всі відповіді звучали як "Just forget it", тоді ми вперше почули про те, що питання обговорюється" , - сказала Маркарова.

За словами посла, переговори між американською та українською сторонами щодо політико-військових питань зазвичай є непублічними.

"Але немає якихось непереборних червоних ліній, і є багато можливостей, про які ми спочатку чули "ні", а потім чули "так". Це не завжди тому, що була чітка позиція "ні" і вона змінилася на чітку позицію" так" – це тому, що для отримання кожної здібності існує великий набір факторів. І політична готовність надавати допомогу – важливий, але далеко не єдиний фактор" , – наголосила Маркарова.

Вона додала, що у питанні передачі озброєнь США розглядають одразу низку факторів, серед яких наявність, тренування та постачання, інтеграція з системами озброєнь, які вже є в України, наявність озброєння в достатній кількості, знаходження такої здатності не тільки в США, а й у інших партнерів , виробничий комплекс, який має це підтримувати, та логістика.

ATACMS – це ракети класу "земля-земля", які можуть літати на відстань близько 300 кілометрів, що приблизно вчетверо більше, ніж ракети, що використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали відправляти в Україну минулого року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що в такому разі їх може залишитися замало в запасах американської армії.