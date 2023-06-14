Нічна ракетна атака РФ: знищено 12 цілей ворога

У ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами "Калібр" у напрямку Одеської області. Три ракети вдалося збити, одна потрапила в цивільний об'єкт.

Зі східного узбережжя Азовського моря противник атакував 10-ма іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" на південно-східному напрямку. Дев'ять баражуючих боєприпасів було збито.

З Ростовської області РФ окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 з чотирьох далеких бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донецькій області. Наслідки уточнюються.