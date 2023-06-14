Байден: Війна РФ проти України - один із головних викликів для США

Американський президент Джо Байден заявив, що розв'язана РФ повномасштабна війна проти України зараз є одним із найбільших викликів для США. Про це він сказав під час виступу перед головами дипломатичних місій США, повідомляє Європейська правда.

"Завдяки вашій роботі ми змогли згуртувати світ для вирішення найбільших викликів нашого часу" , - зазначив Байден.

Він наголосив на важливості допомагати Україні захищатися від російської агресії.

"Бо якщо ми цього не зробимо, уявіть, що станеться. Подумайте про це" , - наголосив він.

Серед головних викликів для США Байден також назвав конкуренцію з Китаєм, зміни клімату та необхідність підготовки до можливої нової пандемії.