Армія РФ за добу втратила майже 700 солдатів та 8 танків - Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу 13 червня Росія втратила у війні проти України ще 680 військовослужбовців, 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони.

Загальні бойові втрати Російської Федерації Генштаб ЗСУ з 24.02.22 по 14.06.23 оцінює так:

особового складу – близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано,

танків - 3 943 (+8) од.,

бойових броньованих машин – 7 653 (+11) од.,

артилерійських систем – 3 783 (+17) од.,

РСЗВ – 603 (+2) од.,

засобів ППО – 364 (+1) од.,

літаків – 314 (+0) од.,

вертольотів – 300 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15),

крилаті ракети - 1196 (+13),

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 482 (+9) од.,

спеціальної техніки – 516 (+5).

Дані уточнюються.