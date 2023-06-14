Росія вдарила ракетами по Донбасу, є загиблі та поранені

Під ранок 14 червня російська армія завдала ракетних ударів по містах Краматорськ та Костянтинівка Донецької області, відомо про трьох загиблих та трьох поранених. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Троє загиблих і троє поранених - такі попередні дані щодо втрат серед цивільних внаслідок ранкового обстрілу Донецької області. Рашисти вдарили на світанку - о 5 ранку - направили ракети по Краматорську та Костянтинівці. Двоє людей загинуло і двоє поранено в Краматорську, один загиблий і поранений – у Костянтинівці" , - заявив Кириленко.

Прокуратура повідомляє, що російські війська обстріляли два міста ракетами Х-22 близько 5 ранку, поки люди спали у своїх будинках.

У Костянтинівці загинула 72-річна жінка, а її 50-річний зять отримав осколкове поранення голови. У Краматорську у власних будинках загинули двоє чоловіків 53 і 69 років, ще дві сусідки отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Кириленко уточнив, що ворожі ракети потрапили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську повністю зруйновано щонайменше 5 та пошкоджено два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновано та пошкоджено 55 будинків.

Крім того, постраждав газопровід та електромережі.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці російських злочинів, надають допомогу людям.

Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).