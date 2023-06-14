США не підтверджують дані про знищену техніку під час боїв в Україні

У Пентагоні поки що не мають підтверджень інформації про знищення в Україні 16 одиниць західної техніки. Про це під час брифінгу заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Європейська правда.

"Я бачила ці повідомлення, але я не можу підтвердити деякі відео та зображення. Принаймні те, що ми бачимо від росіян, які оприлюднили ці знімки" , - сказала вона.

Представниця Пентагону додала, що у відомстві продовжують стежити за цим.

Сінгх також наголосила, що Пентагон при виділенні військової допомоги Україні передбачає можливі втрати техніки.

У той же час вона не може сказати, чи замінятиметься кожна одиниця знищеної техніки.