Тариф на воду. Сьогодні в Україні переглянуть ціну для населення

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) сьогодні має переглянути тарифи на воду, повідомляє Новое время.

Підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення планувалося з 1 червня, але питання відклали до 14 червня.

Якими будуть нові тарифи

Тарифи на холодну воду встановлюються окремо для кожного водоканалу. Тому у різних регіонах ціни можуть відрізнятись.

За інформацією РБК-Україна, мешканцям Одеси планували збільшити тариф на воду до 44,86 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 35,15), для мешканців Києва – до 40,46 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 30,38).

У Вінниці пропонувалося встановити тариф на рівні 47,75 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 25,62), у Луцьку – 32,24 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 28,41), у Дніпрі – 38,79 гривень за кубометр із ПДВ ПДВ (зараз 31,36).

Найвищу ціну за воду платять у Павлограді на Дніпропетровщині. Тут тариф пропонували підняти до 70,62 гривень за кубометр із ПДВ (зараз 53,66). Серйозне підвищення загрожує і мешканцям Житомира, де тариф на воду планується підвищити на 56% – до 58,6 грн. за куб.

Старі тарифи залишаться лише у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях.

Ціни можуть зрости ще сильніше

Голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський повідомив, що зараз на ринку електроенергії фіксується суттєве коливання ціни. Під час розрахунку тарифів на воду закладалася ціна на електроенергію для водоканалів на рівні 3,20 гривень за кВт-год. Очевидно, що після перегляду прайс-кепів зросте ціна на ринку електроенергії, що призведе до підвищення тарифів на воду.

У НКРЕКУ також назвали інші причини підвищення тарифів – це зменшення обсягів реалізації, які були враховані у чинних тарифах, а також зростання витрат на оплату праці працівників водоканалів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи на холодну воду та водовідведення у великих містах можуть зрости в середньому на 30%.