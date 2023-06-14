В ООН попередили про зростання цін на продовольство через підрив Каховської ГЕС

В ООН заявили, що підрив і руйнування греблі Каховської ГЕС матиме величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, призведе до зростання цін на продукти і може спричинити проблеми з питною водою для сотень тисяч людей, повідомляє Новое время.

Глава ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс заявив, що вплив на продовольчу безпеку може бути значним.

"Це житниця — весь цей район, що спускається до Чорного моря і Криму, є житницею не тільки для України, а й для всього світу. У нас уже є труднощі з продовольчою безпекою, але я впевнений, що ціни на продукти обов’язково зростуть" , — зазначив Гріффітс.

За його словами, «величезні, величезні проблеми під час збирання врожаю і посіву наступного врожаю» майже неминучі.

"Ми побачимо величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку — ось що станеться" , — додав Гріффітс.

У плані питної води до 700 000 осіб залежали від водосховища за греблею. Гріффітс також заявив, що шкода такого масштабу цивільній інфраструктурі повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву, включно з Женевськими конвенціями.

В агентстві підкреслили, що Україна і Росія є двома ключовими виробниками сільськогосподарської продукції у світі та великими гравцями на ринках пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, ріпакової олії, насіння соняшнику та соняшникової олії.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що підрив Каховської ГЕС росіянами — це удар по глобальній продовольчій безпеці.