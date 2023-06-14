Україна може повністю легалізувати криптовалюти

НКЦПФР завершила розробку законопроєкту про оподаткування криптоактивів та зміни до Закону «Про віртуальні активи». ﻿Законопроєкт про оподаткування презентують 14 червня. Очікується, що закон ухвалять у вересні, а запрацює він вже з наступного року, повідомляє ЛігаБізнес.

Оновлене законодавство про віртуальні активи матиме такі ключові позиції:

регуляторами ринку виступатимуть НБУ і НКЦПФР;

за видами віртуальні активи розподілятимуться на три категорії: токени електронних грошей, токени з прив'язкою до активів, інші віртуальні активи;

для випуску токенів із прив'язкою до активів на торгах емітент має бути авторизованою у НКЦПФР юридичною особою. Для авторизації потрібно оформити білу книгу (проспект емісії);

ставка оподаткування - 18% з інвестиційного прибутку та військовий збір 1,5%.

Умова для сплати податку - якщо загальний фінансовий результат операцій з інвестактивами має позитивне значення, а отримані внаслідок цих операцій віртуальні активи перебувають у власності платника до 365 днів.

Концепцію оподаткування створено за прикладом моделей західних країн.

"Якщо віртуальний актив куплено за 10 000 грн, а продано за 11 000 грн, то оподатковується різниця - 1000 грн" , - пояснює член НКЦПФР Юрій Бойко

Текст законопроєкту було напрацьовано спільно з компанією Ernst and Young та фінансовим комітетом Верховної Ради України. Для розробки документу до Консультаційної Ради увійшли також криптобіржі Kuna, WhiteBIT, Binance.