Google запускає нові функції зі штучним інтелектом

Google Alphabet запускає дві нові функції на основі штучного інтелекту для рекламодавців - вони автоматично знайдуть найкращі місця розміщення реклами для брендів у сервісах технологічної компанії, повідомляє Економічна правда.

Раніше Google вже представив інструменти штучного інтелекту для рекламодавців, але тепер компанія використовує цю технологію, щоб допомогти брендам досягти більш конкретних цілей для своїх оголошень.

Одна з нових функцій, яка називається Demand Gen, використовуватиме штучний інтелект для розміщення фото- та відеореклами рекламодавця в кількох продуктах, таких як Gmail, YouTube і Shorts.

"Штучний інтелект позбавить рекламодавців необхідності думати про те, де вони повинні розміщувати свою рекламу, а технологія буде зосереджена на пошуку місць розміщення, які є "блискучими, візуальними та захоплюючими" , – сказала віцепрезидентка Google і генеральна менеджерка з реклами Відх’я Шрінівасан.

Друга нова функція використовуватиме ШІ для пошуку найкращих місць розміщення реклами з метою збільшення кількості переглядів відеореклами бренду.

За словами Шрінівасани, ранні тести показують, що бренди отримали в середньому на 40% більше переглядів відео за допомогою нового інструменту.

Вона додала, що використовуючи штучний інтелект, щоб усунути частину "важкої роботи" для рекламодавців, бренди зможуть більше зосередитися на своїй маркетинговій стратегії та оповіді.