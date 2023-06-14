Ідеологу "русского мира" оголосили підозру
Російському пропагандисту та ідеологу "русского мира" Олександру Дугіну оголосили підозру "за фактами зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України та публічні заклики до геноциду. Про це повідомили прес-служби СБУ та ОГП.
"За даними слідства, підозрюваний публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни кордонів території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу", - заявили в СБУ. .
В ОГП повідомили, що з травня 2022 року пропагандист створював та розповсюджував у забороненій в Україні соцмережі "Вконтакте" публікації, в яких закликав "звільнити" всю Україну, а не лише Херсон та Донбас. І разом із Росією та "звільненою" Україною створити "Нову державу, справжню імперію, з місією та духом, православне царство". Він також пропагував подальшу ескалацію війни.
Крім того, підозрюваний поширював публікації із закликами знищити ворога – Україну та її мешканців до останнього, завдавати ракетних ударів по містах України, зокрема центру Києва.