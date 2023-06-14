ЗСУ: Захисники просунулися вперед на 2 напрямках

Сили оборони продовжують вести наступ, є просування на Бахмутському та Запорізькому напрямках за переваги росіян в артилерії та авіації. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"За минулу добу: Бахмутський напрямок - на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м" , - заявила Маляр.

За її словами, на Бердянському напрямку бої продовжуються поблизу села Макарівка, на Маріупольському напрямку - в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Заступник міністра оборони звернула увагу на те, що захисники просуваються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.

Росіяни зазнають втрат як у живій силі, так і в техніці та озброєнні. Наприклад, за вчорашню добу окупанти не дорахувалися артилерійської батареї самохідних знарядь, 2 комплексів РЕБ, автомобільної техніки до 10 одиниць, радіолокаційного комплексу розвідки та контролю стрільби, ЗРК.